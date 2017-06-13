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НовостиОбщество в Омске

Омский мэр предложил выделить на ремонт Юбилейного моста еще 40 миллионов

Омский мэр предложил выделить на ремонт Юбилейного моста еще 40 миллионов
Предложение градоначальника депутаты рассмотрят завтра на заседании Горсовета.
13.06.2017 13:15
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Омский мэр Вячеслав Двораковский предложил выделить на реконструкцию Юбилейного моста через Омь 40 миллионов рублей. Информация об этом накануне появилась на сайте мэрии.

Предложение градоначальника уже завтра, 14 июня, в ходе заседания Горсовета будут рассматривать депутаты.

Как ранее сообщал Омскпресс, ремонт Юбилейного моста обойдется омской казне более чем в 330 миллионов рублей, из которых в текущем году выделят меньше половины.

Работы планируют начать уже через неделю. По предварительным оценкам, реконструкция объекта может затянуться на 2 года.

Автор: Анна Гапошина
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