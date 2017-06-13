Омских чиновников переводят на «Мир»

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Продолжается внедрение национальной платежной системы «Мир», созданной специально для российского рынка. Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил выплачивать заработную плату муниципальным служащим на банковские карты, отвечающие мировым стандартам безопасности без влияния внешних экономических и политических факторов.

Стоит отметить, что система «Мир» создана при поддержке государства. Национальная платежная система позволит обеспечить жителей России современным платежным инструментом.

АО «НСПК», оператор платежной системы «Мир», на 100% принадлежит Банку России,

- пояснили в мэрии.

По карте «Мир» можно оплачивать покупки и услуги, а также совершать все необходимые банковские операции на всей территории России, включая Республику Крым и город Севастополь.

Отметим, что карты «Мир» будут обслуживаться как в банкоматах, так и в терминалах оплаты Сбербанка и других банков, которые входят в российскую национальную платежную систему, включая «Почта Банк», терминалы которого устанавливаются в почтовых отделениях.

Фото Сбербанк РФ