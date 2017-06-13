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Омские полицейские будут ловить пьяных водителей после длинных выходных
Сегодня, 13 июня, сотрудники омской ГИБДД проведут рейд, в ходе которого проверят водителей на трезвость. Профилактическое мероприятие после длинных выходных стражи порядка проведут с целью предотвращения «пьяных» аварий на дорогах,
Для проведения операции «Трезвость» будут задействованы дополнительные силы ГИББД,
- отметили в ведомстве.
Напомним, за вождение в нетрезвом виде или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования нарушителям грозит лишение прав на 1,5-2 года и крупный штраф – 30 тысяч рублей.
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