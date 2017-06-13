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В Усть-Ишимском районе Иртыш может подняться еще на 3 сантиметра

По данным ГУ МЧС России по Омской области на утро 13 июня, приусадебные участки остаются подтопленными в трех районах Омской области: Большереченский, Усть-Ишимский и Тарский.

В Большеречье уровень воды в Иртыше составляет 714 сантиметров. За сутки вода ушла на 6 сантиметров. Ожидается дальнейшее понижение еще на 1-5 сантиметров. В районе затоплены 7 приусадебных участков, жилые дома водой не тронуты.

Уровень воды в Иртыше около Тары равен 557 сантиметрам. В ближайшие сутки прогнозируется понижение уровня воды на 1-2 сантиметра. Подтопленными остаются только 27 земельных участков.

В Усть-Ишиме за сутки уровень Иртыша остался без изменений – 800 сантиметров. Ожидается, что уровень воды поднимется еще на 3 сантиметра. За прошедшие сутки в этом районе затопило еще один огород. В итоге подтопленных приусадебных участка стало 63. Основные силы МЧС брошены для борьбы с паводком именно в Усть-Ишимском районе. Автомобильное сообщение нарушено с 14 населёнными пунктами. В жилых домах подтопление не зафиксировано.

Также нарушено автотранспортное сообщение с 8 населенными пунктами: Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, село Саургачи и деревня Саургачи. Затруднен проезд к 6 населенными пунктами Большебичинского сельского поселения: Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича, Кайсы, Вятка.

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области