Новости → Общество в Омске
В Усть-Ишимском районе Иртыш может подняться еще на 3 сантиметра
По данным ГУ МЧС России по Омской области на утро 13 июня, приусадебные участки остаются подтопленными в трех районах Омской области: Большереченский, Усть-Ишимский и Тарский.
В Большеречье уровень воды в Иртыше составляет 714 сантиметров. За сутки вода ушла на 6 сантиметров. Ожидается дальнейшее понижение еще на 1-5 сантиметров. В районе затоплены 7 приусадебных участков, жилые дома водой не тронуты.
Уровень воды в Иртыше около Тары равен 557 сантиметрам. В ближайшие сутки прогнозируется понижение уровня воды на 1-2 сантиметра. Подтопленными остаются только 27 земельных участков.
В Усть-Ишиме за сутки уровень Иртыша остался без изменений – 800 сантиметров. Ожидается, что уровень воды поднимется еще на 3 сантиметра. За прошедшие сутки в этом районе затопило еще один огород. В итоге подтопленных приусадебных участка стало 63. Основные силы МЧС брошены для борьбы с паводком именно в Усть-Ишимском районе. Автомобильное сообщение нарушено с 14 населёнными пунктами. В жилых домах подтопление не зафиксировано.
Также нарушено автотранспортное сообщение с 8 населенными пунктами: Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, село Саургачи и деревня Саургачи. Затруднен проезд к 6 населенными пунктами Большебичинского сельского поселения: Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича, Кайсы, Вятка.
Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области
Читайте также:
Омская компания «Стройбетон» не сбавляет темпы строительства домов
В мае застройщик ввел в эксплуатацию две 10-этажки. Еще один дом готовится к сдаче.Читать далее →
Свежие новости Омска
*«Мр. Райт».
Новости рубрики
В Омске активно ремонтируют тротуары
Выпускникам ОмГУПСа обещают выдать дипломы
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Все упоминания (6)
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня