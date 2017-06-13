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Омская компания «Стройбетон» не сбавляет темпы строительства домов
Вопросы соблюдения сроков строительства, а также объёмы ввода жилья обсудили на заседании Минстроя, которое провел глава регионального ведомства Владимир Стрельцов.
В 2017 году, по данным регионального Минстроя, в Омске планируется ввести в эксплуатацию около 700 тысяч квадратных метров жилья, из которых 170 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное строительство. До конца года планируется сдать 77 многоквартирных домов, 2 из них находятся в районах области, остальные – в Омске. Пресс-служба Омской Губернии отмечает, что в степени высокой готовности находятся 80% домов.
Не сбавляют темпы строительства жилья компания «Стройбетон». Омскпресс уже писал, что в мае застройщик ввёл в эксплуатацию два 10-этажных дома в микрорайоне «Амурский» для переселенцев из аварийного жилья. Работы проводились с привлечением средств господдержки. В ближайшее время будет сдан многоквартирный дом по улице Барнаульская. Квартиры с чистовой отделкой также предназначены для переселенцев.
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