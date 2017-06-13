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Омский хирург обманул 21 пациента
Решением Октябрьского районного суда города Омска бывший врач хирургического отделения БУЗОО «ГБ № 17» Юрий М. признан виновным в 18 преступлениях. Он обвинялся по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), и по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
В 2016 году, в период со 2 августа по 23 ноября, обвиняемый взял с 21 пациента плату за операции, которые должны проводиться бесплатно за счет бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области.
На этом хирург заработал 213 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.
Свою вину Юрий М. признал и возместил причиненный ущерб.
Суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
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