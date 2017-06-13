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НовостиПроисшествия в Омске

Московские эксперты назвали причины обрушения казармы в Омске

Московские эксперты назвали причины обрушения казармы в Омске
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Трагедия произошла 12 июля 2015 года в 242-ом учебном центре ВДВ. Не исключено, что в ближайшее время виновным лицам будут выдвинуты обвинения.
13.06.2017 10:15
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Следственный Комитет Российской Федерации провел строительную экспертизу, в ходе которой установлена причина страшной трагедии в 242-ом учебном центре ВДВ. Подробности об этом сообщает газета «Ъ».

Напомним, 12 июля 2015 года в казарменном учреждении учебного центра ВДВ в поселке Светлый обвалились перекрытия. В результате обрушения погибли 24 военнослужащих, еще 21 человек с травмами различной тяжести оказались в больницах. 

Ответственными за трагедию могут стать как гражданские и военных строителей, так и чиновники, контролирующие ход работ, а также бывший начальник центра полковник Олег Пономарев.

Экспертом в деле выступил  Московский государственный строительный университет (МГСУ). Специалисты должны были не только подтвердить или опровергнуть выводы омских экспертов, но и попытаться выявить виновных.

Исследования показали ряд совокупных причин, повлекших обрушение. По мнению экспертов МГСУ, в 1975 году казарма была построена с дефектами, снизившими несущую способность конструкции: толстый слой между кирпичами, раствор по качеству ниже положенной марки, менее прочный силикатный кирпич, использование между перекрытиями раствора низкой марки.

Кроме того, была нарушена норма опоры плит железобетонных перекрытий на стены. Вместо 150 положенных мм опора в некоторых местах составляла только 30 мм. В ходе экспертизы было выявлено и множество других нарушений при строительстве здания. Капитальный ремонт в 2013 году только усугубил положение.  

Свою лепту внесла погода и демонтированная крыша. В период линей с мая по август 2013 года одна из опорных стен пропиталась влагой. После заморозков и потеплений кладка разрушилась и в некоторых местах выпали кирпичи. Произошла деформация несущих стен здания.

Как сообщает «Ъ», в ближайшее время ГВСУ СКР может предъявить обвинение всем фигурантам расследования. По версии следствия, бывший начальник 242-го центра ВДВ полковник Олег Пономарев, его заместитель по тылу Владислав Пархоменко могли совершить халатность или превысить должностные полномочия по статье 293 или статье 286 Уголовного кодекса РФ, когда переселили в холодное время года десантников из палаток в казарму. Гендиректор ООО «Ремэксстрой» Александр Дорофеев и его партнер Дмитрий Баязов обвиняются по части 3 статьи 216 УК РФ в «нарушении при ремонте казармы правил проведения строительных работ, что повлекло гибель людей». Также по делу проходят несколько руководителей региональных подразделений Спецстроя, в обязанности которых входило осуществлять надзор за работами в казарме.

Автор: Алина Савельева
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