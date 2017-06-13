На «Агро-Омске» питерская компания представит разработки в области животноводства

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Как уже сообщал Омскпресс, выставка-ярмарка «Агро-Омск-2017» пройдет в парке «На Королева» с 17 по 23 июля. Выставка будет посвящена Году животноводства в Омской области. Поэтому одним из участников, по информации пресс-службы Омской Губернии, станет Региональный Центр «ПЛИНОР» из Санкт-Петербурга, который специализируется на разработке и внедрении автоматизированных систем управления по животноводству, информационно-консультационном обслуживании и обучении в области сельского хозяйства в сфере информационных технологий, кормлении крупного рогатого скота, селекции и экономики животноводства.

Компания предложит услуги по поставке программных продуктов по учету и управлению селекционно-племенной работой и производством продукции в скотоводстве, овцеводстве и кормлении (автоматизированные системы управления).

Такие программные продукты интегрируются с программами других разработчиков ПО, обеспечивают связь с отечественным и зарубежным оборудованием: доильным, весовым, идентификационным. Под требования заказчиков производится адаптация и доработка программных продуктов,

- отмечают в Региональном Центре «ПЛИНОР».

Подробную информацию о выставке можно найти на сайте Агентства развития и инвестиций Омской области, а заявить о своем желании участвовать в «Агро-Омске» можно по телефону Агентства: +7(3812)40-80-17.