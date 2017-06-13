Митинг против врубки деревьев пройдет в Омске

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17 июня на остановке «Город Водников» пройдет акция против строительства стадиона на «Зеленом острове». Событие уже согласовано с властями города. Пикет планируется начать в 11:30 и закончить к вечеру.

До этого жители Омска уже составляли петицию к президенту РФ Владимиру Путину, требуя прекратить вырубку. Активисты предлагали засадить уже погубленный участок леса новыми деревьями. Они также хотят добиться перенесения строительства стадиона из зеленой зоны на уже имеющиеся в парке пустыри.