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Митинг против врубки деревьев пройдет в Омске
17 июня на остановке «Город Водников» пройдет акция против строительства стадиона на «Зеленом острове». Событие уже согласовано с властями города. Пикет планируется начать в 11:30 и закончить к вечеру.
До этого жители Омска уже составляли петицию к президенту РФ Владимиру Путину, требуя прекратить вырубку. Активисты предлагали засадить уже погубленный участок леса новыми деревьями. Они также хотят добиться перенесения строительства стадиона из зеленой зоны на уже имеющиеся в парке пустыри.
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