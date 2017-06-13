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Омская мэрия назвала стоимость повременной транспортной карты «ОМКА»
Ее стоимость вместе с подключением к авторизованной системе составит 100 рублей. Только вот для проезда придется вносить дополнительную сумму.
Эта карта будет удобна тем жителям города, кто катается с пересадками. За один проезд любой омич платит 21 рубль, а при пересадке в течение получаса с «ОМКА» - всего 1 рубль за последующую поездку. В мэрии не исключают, что если карточка станет популярной, то временной интервал увеличат. Стоимость карты из-за этого тоже может пойти вверх.
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