Выпускники-танкисты устроили на Соборной площади дождь из монет

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12 июня, в День России, на Соборной площади города прошел 97-выпуск офицеров и прапорщиков Омского автобронетанкового института.

Выпускники, окончившие институт с золотой медалью, были награждены командирскими часами с дарственной надписью из рук губернатора Омской области. Этот выпуск состоял из 221 курсанта, среди них 48 офицеров иностранных государств из 12 стран мира: Абхазии, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении, Южной Осетии, Республики Гвинея, Иордании, Мали, Монголии, Мозамбика, Камбоджи.



Под музыку духового оркестра военные пели, кружились в вальсе с прекрасными дамами, показывали умения выполнять строевые приемы с оружием. Финальное прохождение строем молодых лейтенантов завершилось самым зрелищным «золотым дождем» из мелких монет, подброшенных по традиции на удачу.