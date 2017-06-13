Странное тату жителя Омска возмутило региональное интернет-сообщество

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Фото свежей татуировки появилось в паблике «Омск ВК». Лица обладателя надписи не видно, зато само послание - «Ты сгниешь в Омске» - отчетливо заметно. Комментаторы раскритиковали послание, решив, что это оскорбляет их город.

Некоторые пользователи написали, что фраза весьма соответствует реальному положению вещей: «Хороший город и зеленый был когда то. Но его реально угробили» (из комментариев паблика). Возможно, носитель странного тату и перекроет рисунок чем-то другим, но сейчас ему точно не стоит показывать такую надпись на улице.