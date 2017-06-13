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«Лэнд Крузер» устроил гонку с экипажем ДПС в Омске
Началось все на парковке около спорткомплекса «Арена – Омск» и продолжилось по левому берегу. Водитель черного джипа «Тойота Лэнд Крузер», пытаясь на большой скорости уйти от погони, закладывает резкие виражи и маневрирует по пешеходным дорожкам. Автомобиль вырулил на проезжую часть, за ним следом выехали и полицейские с мигалками.
Не известна причина погони, ей вполне могло оказаться запрещенное развлечение – дрифт на парковке (является запрещенным и совсем не безопасным для случайных прохожих и самих водителей), и удалось ли полиции догнать нарушителя.
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