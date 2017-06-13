Новая дорога к «Омскому бекону» обойдется в 100 рублей

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Портал госзакупок опубликовал информацию о победителе аукциона, который был ранее объявлен Главным управлением контрактной системы Омской области.

Теперь ООО «ГРИАР Холдинг» Арабо Григоряна должен провести дорогу к племенному репродуктору в селе Калинино Омской области длиной в 3,356 км. За свои услуги компания просит 99,77 миллионов рублей. Ближайший соперник, ООО «СтройТраст» просил немного больше - 100,28 миллионов рублей.

Строительство дороги станет один из шагов крупномасштабной модернизации свиноводческого комплекса АО «Омский бекон». На его реорганизацию инвестируют около 13,55 миллиардов рублей.