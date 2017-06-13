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НовостиОбщество в Омске

Жительница Омска пожаловалась президенту на мусор во дворе

Жительница Омска пожаловалась президенту на мусор во дворе
Источник картинки
Омичка просит президента разобраться с местными чиновниками.
13.06.2017 02:21
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Жительница города Омска, мать двоих детей, проживающая по улице 22 Апреля в доме номер 6 «а» устала от свалки мусора между домами. Бесконечные обращения в администрацию в течении 3 лет не дает никаких результатов. Свалка и поныне там и обрастает новыми «подробностями». Мусор выбрасывают не только жильцы шести домов, но и сотрудники ближайших магазинов и управляющих компаний после обрезки деревьев.


Вчера около 17 часов она записала видеообращение президенту и выложила его в соцсети. На видео мусорные баки и горы отходов вокруг. С двух сторон свалки находятся детские площадки.

Владимир Владимирович, пожалуйста, создайте распоряжение, чтобы здесь навели порядок, потому что без вашей команды ничего не изменится. Заранее спасибо!

Женщина просит президента, как последнюю инстанцию, навести наконец порядок.

Автор: Екатерина Анисенко
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