Новая «дорожная фея» в Омске

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В социальной сети «ВКонтакте» на публичной странице сообщества «ЧП Омск» опубликовали видео о новой «дорожной фее».

Автовладелец засыпал яму на дороге щебнем, который сам и привез туда. Пользователи обсуждают этот поступок с двух сторон. Мужчина сделал доброе дело и стоит его похвалить, но, в то же время, это же щебенка, ее быстро растащат по дороге другие машины, а любые посторонние предметы могут стать причинами царапин и сколов на кузове и стекле.

В 2015 году в Омске уже был подобный прецедент. Вероника Бобрусь своими силами бетонировала ямы в городе по ночам. Тогда ее поступок властями был расценен, как опасный инцидент, который может привести к ДТП.