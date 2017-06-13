Новости → Общество в Омске
Новая «дорожная фея» в Омске
В социальной сети «ВКонтакте» на публичной странице сообщества «ЧП Омск» опубликовали видео о новой «дорожной фее».
Автовладелец засыпал яму на дороге щебнем, который сам и привез туда. Пользователи обсуждают этот поступок с двух сторон. Мужчина сделал доброе дело и стоит его похвалить, но, в то же время, это же щебенка, ее быстро растащат по дороге другие машины, а любые посторонние предметы могут стать причинами царапин и сколов на кузове и стекле.
В 2015 году в Омске уже был подобный прецедент. Вероника Бобрусь своими силами бетонировала ямы в городе по ночам. Тогда ее поступок властями был расценен, как опасный инцидент, который может привести к ДТП.
Читайте также:
Мошенник из Омска обманул своих клиентов на 3 миллиона рублей
В Омске полицейские задержали мошенника с особо крупным размахом.Читать далее →
Свежие новости Омска
**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
Новости рубрики
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня