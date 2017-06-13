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НовостиСобытия в Омске

В Омске состоится кинофестиваль под открытым небом

В Омске состоится кинофестиваль под открытым небом
Источник картинки
Уже в эту пятницу каждый омич может проголосовать за лучшую картину IV Всемирного Фестиваля уличного кино с помощью фонарика.
13.06.2017 01:47
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В пятницу, 16 июня, в Омске все желающие смогут присоединиться к Фестивалю кино и музыки на открытом воздухе в Старозагородной роще у Лебединого озера в 19.00. Перед началом кинопоказов выступит автор и исполнитель песен Дарья Рыжикова и музыкальный коллектив In the River Sun (По Реке к Солнцу). На территории предусмотрены также точки питания и интерактивные площадки.

В эстафете показов участвуют более 300 городов во всем мире. Фестиваль поддержали Эмир Кустурица, Владимир Познер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие известные деятели культуры. 

Автор: Екатерина Анисенко
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