В Омске состоится кинофестиваль под открытым небом

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Уже в эту пятницу каждый омич может проголосовать за лучшую картину IV Всемирного Фестиваля уличного кино с помощью фонарика.

В пятницу, 16 июня, в Омске все желающие смогут присоединиться к Фестивалю кино и музыки на открытом воздухе в Старозагородной роще у Лебединого озера в 19.00. Перед началом кинопоказов выступит автор и исполнитель песен Дарья Рыжикова и музыкальный коллектив In the River Sun (По Реке к Солнцу). На территории предусмотрены также точки питания и интерактивные площадки.

В эстафете показов участвуют более 300 городов во всем мире. Фестиваль поддержали Эмир Кустурица, Владимир Познер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие известные деятели культуры.