Новости → События в Омске
Сотрудники ФСБ поздравили омичей в День России
В числе почетных гостей на площади были представители депутаты, члены регионального правительства и губернатор Омской области - Виктор Назаров. Всем зрителям показали множество хореографических, инструментальных и вокальных номеров. В концерте также приняли участие духовой оркестр, балетная труппа Геннадия Минха, народного артиста России, и уже упомянутый пограничный ансамбль ФСБ.
Пока омичи пели и плясали на Соборной, в другой части города, на набережной Тухачевского, прошел митинг против коррупции.
Читайте также:
Гран-при «Формулы моды» получила омичка Ольга Булева
Завершилась неделя одиннадцатого Международного конкурса молодых дизайнеров «Формула моды: Восток-Запад».Читать далее →
Свежие новости Омска
В новости
Новости рубрики
Антикоррупционный митинг в Омске прошел без задержаний
Гран-при «Формулы моды» получила омичка Ольга Булева
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
...женщина развернула лист и увидела рисунок: желтая планета, на которой растут одуванчики и резвятся мальчики и девочки с раскосыми глазами и пухлыми личиками. И надпись сверху: «падарок инапланитянину».
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня