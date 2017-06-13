Сотрудники ФСБ поздравили омичей в День России

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На Соборной площади Омска 12 июня на праздновании, приуроченном к Дню России, выступил центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ.

В числе почетных гостей на площади были представители депутаты, члены регионального правительства и губернатор Омской области - Виктор Назаров. Всем зрителям показали множество хореографических, инструментальных и вокальных номеров. В концерте также приняли участие духовой оркестр, балетная труппа Геннадия Минха, народного артиста России, и уже упомянутый пограничный ансамбль ФСБ.

Пока омичи пели и плясали на Соборной, в другой части города, на набережной Тухачевского, прошел митинг против коррупции.