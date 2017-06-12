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«Большой симфонический парк» и 11-часов музыки в Омске (фоторепортаж)
В минувшую субботу, 10 июня, в парке «На Королева» прошел грандиозный концерт для жителей и гостей города.
В течение одиннадцати часов не смотря на пасмурную погоду выступили лучшие коллективы и солисты Омской филармонии. На музыкальный марафон пришли тысячи омичей с семьями.
Программу открыл Омский академический симфонический оркестр.
Маленькие омичи познакомились с музыкальной сказкой «Аленький цветочек и приняли участие в представлении «Истории в стране Лимонии».
Весь день на различных площадках для детей были организованы игры и интересные эксперименты, а также работали аниматоры.
На главной сцене парка Артисты Духового и Камерного оркестров исполнили не только мелодии из художественных фильмов и эстрадные композиции, но произведения популярной классики.
Перед гостями мероприятия с хитами советской эстрады выступили солисты и ансамбли филармонии.
В программе «Незабытый патефон» с участием Виктора Шурыгина (балалайка), Константина Белякова (гитара), а также вокалистов филармонии прозвучали песни 40-50-х годов, танго и романсы.
Вечером квартет народных инструментов «Тарские ворота» представил программу «Операция «ТВ», в которой прозвучат мелодии из культовых отечественных и зарубежных художественных фильмов.
В завершении музыкального марафона на большой сцене зазвучал шедевры мировой музыки от Омского академического симфонического оркестра под руководством дирижера Дмитрия Васильева.
В течение дня гости праздника в лектории СимфоПарка побывали в читальных залах омских библиотек.
Можно было поработать и за гравюрным станком.
Каждый желающий мог попробовать себя в лепке из глины, в изготовлении украшений и резьбе по дереву. В парке весь день работали контактный зоопарк, кинологическая площадка Федерации ездового спорта, а также различные фотозоны от партнеров фестиваля.
СимфоПарк становится для Омска общегородской культурной традицией.
Фото: Мария Ильченко
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