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Из-за пьяного омича на ВАЗе в ДТП пострадали две девочки

В минувшее воскресенье, 11 июня, в вечернее время в Омске пьяный 40-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-2112» на перекрестке улиц Ключевая и 22 Декабря в Кировском округе врезался в автомобиль «КИА».

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате аварии медицинская помощь потребовалась 31-летнему водителю иномарки и его пассажиркам: 29, 10 и 8 лет.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» в момент ДТП находился за рулем автомобиля с признаками опьянения, кроме того, ранее был лишен права управления транспортными средствами,

- пояснили в ведомстве.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.