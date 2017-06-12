Новости → Происшествия в Омске
Из-за пьяного омича на ВАЗе в ДТП пострадали две девочки
В минувшее воскресенье, 11 июня, в вечернее время в Омске пьяный 40-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-2112» на перекрестке улиц Ключевая и 22 Декабря в Кировском округе врезался в автомобиль «КИА».
Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате аварии медицинская помощь потребовалась 31-летнему водителю иномарки и его пассажиркам: 29, 10 и 8 лет.
Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» в момент ДТП находился за рулем автомобиля с признаками опьянения, кроме того, ранее был лишен права управления транспортными средствами,
- пояснили в ведомстве.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омской области 19-летний парень угнал два автомобиля
За три дня в Омской области утонуло 4 человека
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
...женщина развернула лист и увидела рисунок: желтая планета, на которой растут одуванчики и резвятся мальчики и девочки с раскосыми глазами и пухлыми личиками. И надпись сверху: «падарок инапланитянину».
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня