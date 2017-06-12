Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
12
июня
пн
Вечер +17
Ночь +14
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD 56.85 57.30
EUR 63.60 64.15
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)

НовостиПроисшествия в Омске

Из-за пьяного омича на ВАЗе в ДТП пострадали две девочки

Из-за пьяного омича на ВАЗе в ДТП пострадали две девочки
Водитель отечественного автомобиля был ранее лишен права управления транспортными средствами. 
12.06.2017 13:54
Поделиться:

В минувшее воскресенье, 11 июня, в вечернее время в Омске пьяный 40-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-2112» на перекрестке улиц Ключевая и 22 Декабря в Кировском округе врезался в автомобиль «КИА».

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате аварии медицинская помощь потребовалась 31-летнему водителю иномарки и его пассажиркам: 29, 10 и 8 лет.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» в момент ДТП находился за рулем автомобиля с признаками опьянения, кроме того, ранее был лишен права управления транспортными средствами,

- пояснили в ведомстве.  

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 141
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омска, пострадали дети, авария, ДТП, Кировский округ, АО, пьяный водитель, УГИБДД, УМВД
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Дешевле в 2 раза: скидки до 50%! Доставка — 3 дня. Гарантия — 3 года
Много Мебели, мебельная компания
Комарова проспект, 6 к1
*Согласно исследованию РБК за 2013 и 2014 гг.
Надежная, красивая, доступная мебель! Cкидки до 40% !
Диана, мебельная фабрика
Мельничная, 123
Европейский сервис и собственное производство полного цикла
Командор Центр, сеть фирменных салонов шкафов-купе и кухни
Третьяковская, 69
Широкий ассортимент корпусной, кухонной и детской мебели
АЛЕСЯ, мебельная сеть
Дианова, 1а
ООО «АЛЕСЯ», с. Борки, ОГРН 1135543048068.

Новости рубрики

В Омской области 19-летний парень угнал два автомобиля

В Омской области 19-летний парень угнал два автомобиля

491 просмотров, комментировать
Двух омских патологоанатомов подозревают во взяточничестве

Двух омских патологоанатомов подозревают во взяточничестве

506 просмотров, комментировать
За три дня в Омской области утонуло 4 человека

За три дня в Омской области утонуло 4 человека

794 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Знакомство с автором: Татьяна Синяк

...женщина развернула лист и увидела рисунок: желтая планета, на которой растут одуванчики и резвятся мальчики и девочки с раскосыми глазами и пухлыми личиками. И надпись сверху: «падарок инапланитянину».

374 просмотров
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2222 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1283 просмотров, комментировать 15

В конце пути

430 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

375 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Правила управления личным капиталом

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО
Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

// МТС
Продукты ВТБ Страхование жизни теперь доступны в офисах ОТП Банка

Продукты ВТБ Страхование жизни теперь доступны в офисах ОТП Банка

// Банк ВТБ (ПАО)

Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ

// Банк ВТБ (ПАО)

ВТБ расширяет возможности торгового финансирования с Китаем

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Половинко Владимир Семенович
Половинко Владимир Семенович

// Власти Омской области будут сотрудничать с депутатами в сфере образования и молодежной политики

Все упоминания (19)

Кручинский Павел Николаевич
Кручинский Павел Николаевич

// «Солнечный круг» осветил центр Омска

Все упоминания (182)

Дрокин Владимир Викторович
Дрокин Владимир Викторович

// Дайджест материалов

Все упоминания (21)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Зеленый остров
Зеленый остров

// Волонтеры «ДоброСпас-Омск» отметят Международный день пропавших детей

Все упоминания (221)

Управление МВД России по Омской области
Управление МВД России по Омской области

// Судимый более 10 раз омич в открытую украл у пенсионерки кошелек

Все упоминания (37)

Сибирь
Сибирь

// Самолеты в Омск стали летать с перебоями

Все упоминания (8)

МРСК Сибири, ОАО
МРСК Сибири, ОАО

// Глава Омской области познакомился с новым руководителем «МРСК Сибири»

Все упоминания (206)

Популярно
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

3589 просмотров, комментировать
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

2718 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

2052 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик