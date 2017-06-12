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НовостиОбщество в Омске

Поздравления для омичей с Днем России

Поздравления для омичей с Днем России
Первые лица Омска и страны поздравили жителей региона с праздником.
12.06.2017 13:31
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Сегодня, 12 июня, в стране отмечают День России. Жителей региона поздравили не только первые лица города и области, но и первые лица страны.

Поздравляем вас с главным национальным праздником – Днем России! Он объединяет всех, кто любит свою Родину, гордится её историей и трудится ради её процветания. Патриотизм – прочная основа единства и мощи нашего государства. Для омичей это главный жизненный принцип, который подтверждается не словами, а делами. Добросовестный и ответственный труд жителей региона – важные слагаемые благополучия Омской области и всей России. Уверены, вместе мы обеспечим нашей Родине достойное будущее! Желаем всем мира, добра, здоровья и воплощения намеченных планов!,

- поздравили омичей Губернатор Виктор Назаров и спикер областного парламента Владимир Варнавский.  

 Этот праздник несет в себе глубокий нравственный смысл. Мы, граждане России — люди разных национальностей, политических убеждений, вероисповеданий, однако нас объединяет чувство патриотизма, преданность Родине, гордость за свою Отчизну.

Сегодня это единение имеет исключительную важность. Наша страна переживает период непростых испытаний. Но мы уверены, что нам удастся с честью ответить на все вызовы, которое ставит перед нами время.

Омичи постоянно приумножают славу России как передовой и могущественной державы. Вся страна гордится нашими земляками: учеными, рабочими, деятелями культуры, спортсменами, воинами. Счастья, успехов вам во всех добрых начинаниях! Здоровья, душевной теплоты, пусть каждый новый день приносит радость!,

- говорится в поздравлении мэра Вячеслава Двораковского и председателя Омского городского Совета Галины Горст.

Сердечные поздравления пришли от Полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Все мы искренне любим нашу Родину, гордимся её историей, подвигами и достижениями российского народа, равняемся на наших героических предков. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее России, за то, в какой стране будут жить наши дети, внуки. Только в наших силах сохранить богатое духовное и культурное наследие прошлого, сделать Россию сильной и независимой,

- говорится в телеграмме.

Поздравляю вас с Днём России! Наша Родина по праву гордится своей великой и героической историей, граждан страны объединяют и сплачивают крепкие духовные корни, олицетворяющие неразрывную связь времён и поколений, дающие твёрдую веру в могущество и величие Отечества. Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов, успехов и всего наилучшего,

- поздравил с праздником Руководитель Администрации Президента России Антон Вайно.

12 июня – особая дата в новейшей истории страны, символизирующая единство нашего многонационального народа, общность целей и задач. Всех нас объединяет стремление видеть Россию сильным, свободным, процветающим государством. Сохраняя верность традициям патриотизма и гражданственности, укрепляя социально-экономический и духовный потенциал Отечества, вместе мы сможем преодолеть любые вызовы непростого XXI века,

- поздравила с Днём России жителей региона председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

 Это один из самых молодых государственных праздников, который олицетворяет новую Россию. Сегодня он объединяет миллионы людей. Всех, кто искренне любит свою Родину, стремится сделать ее современной, благополучной и безопасной. Уверен, что наша слаженная работа, целеустремленность и ответственность помогут осуществить намеченные планы и обязательно добиться успеха. Желаю Вам здоровья, удачи и всего наилучшего,

- говорится в поздравлении Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. 

Не забыл про Омскую область и Президент России.

Поздравляю Вас с Днем России! Многие поколения наших предков своим самоотверженным трудом, волей, талантом и вдохновением создавали великую державу, приумножали ее культурный, духовный потенциал, защищали от врагов.

Эти традиции патриотизма и гражданственности, стремление к свободе и справедливости служат для нас надежным нравственным ориентиром. Помогают добиваться поставленных целей во имя Отечества и его достойного будущего. Желаю Вам успехов и всего самого доброго,

- пожелал Владимир Путин.

Омскпресс присоединяется к поздравлениям и желает землякам мирного неба над головой, и успехов во всех начинаниях! 

Автор: Алина Савельева
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