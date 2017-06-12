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В Омской области иномарка улетела в кювет: погибла пассажирка
В минувшее воскресенье, 11 июня, примерно в 20:20 часов в селе Белый Яр Тевризского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 39-летний водитель на автомобиле «Таврия» при движении по улице Лесная не справился с управлением и вылетел в кювет.
Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате ДТП на месте происшествия скончалась 34-летняя пассажирка иномарки.
Полиция выясняется все обстоятельства и причины происшествия.
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