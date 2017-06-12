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Водитель не справился с управлением. ДТП произошло в Тевризском районе.

В Омской области иномарка улетела в кювет: погибла пассажирка

В минувшее воскресенье, 11 июня, примерно в 20:20 часов в селе Белый Яр Тевризского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 39-летний водитель на автомобиле «Таврия» при движении по улице Лесная не справился с управлением и вылетел в кювет.

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате ДТП на месте происшествия скончалась 34-летняя пассажирка иномарки.

Полиция выясняется все обстоятельства и причины происшествия.