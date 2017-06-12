Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
12
июня
пн
Вечер +17
Ночь +14
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD 56.85 57.30
EUR 63.60 64.15
 ПокупкаПродажа

18+

НовостиОбщество в Омске

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня
Предварительный прогноз погоды: в Омск приходит жара. Температура воздуха на день +23…+32 градуса. К концу недели возможен дождь, гроза.
12.06.2017 12:26
Поделиться:

Сегодня, 12 июня, в Омске ожидается ветреная солнечная погода без осадков. К вечеру воздух прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы. Световой день растет, заход солнца в 21:45 час.

Во вторник, 13 июня, синоптики прогнозируют облачную и даже пасмурную погоду без осадков. Утром столбик термометра поднимется до +14 градусов, днем до +23. Ветер южный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах номы, но к вечеру будет падать.

В среду, 14 июня, ожидается некоторое повышение температуры. Утром +15, днем до +27 градусов тепла. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Ветер очень слабый. Атмосферное давление в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 15 июня, утром ожидается дождь, гроза. Температура +18 градусов. Тучи рассеются после обеда. Столбик термометра к вечеру поднимется до +31 градуса. Ветер переменный порывистый, атмосферное давление в пределах нормы и к вечеру будет падать.

В пятницу, 16 июня, утром возможна дымка и небольшой дождь. Температура +20 градусов. В течение дня солнечно, а воздух прогреется до +32. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы, но после обеда будет падать.

По данным открытых интернет-источников, на выходные особых изменений в погоде не ожидается. В субботу днем местами возможен небольшой дождь, но в основном солнечно. Столбик термометра поднимется до +32 градусов. 

Напоминаем, прогноз предварительный, погода может меняться.

Омскпресс желает всем хорошей недели!

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 306
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омска, погода, прогноз погоды, погода в Омске, погода на неделю

Читайте также:

Изображение

Омские автобусы скоро переведут на природный газ

45 автобусов АО «Омскоблавтотранс» будут полностью переведены на наиболее экономичный,(в два раза снижается стоимость ГСМ),экологически чистый и безопасный вид топлива – природный газ.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Модная обувь и куртки. По-итальянски стильно! Обувь, которая дышит
Geox, магазин одежды и обуви
Ленина, 21
Ecco — любимая обувь в России. Ecco — это качество, стиль и комфорт
Ecco, сеть магазинов обуви
Ленина, 20
Clarks — удобная английская обувь! Производится с 1825 г.
Clarks, магазин обуви
Ленина, 15
Широкий выбор женской одежды с размерами от 52-го по 72-й. Обувь 35-44
Мисс Шарм & Аскалини, магазин больших размеров
70 лет Октября, 25 к2

Новости рубрики

Детские оздоровительные лагеря готовы к приему маленьких омичей

Детские оздоровительные лагеря готовы к приему маленьких омичей

380 просмотров, комментировать
В Усть-ишимском районе вода продолжает прибывать

В Усть-ишимском районе вода продолжает прибывать

517 просмотров, комментировать
В Омской области возможны природные пожары

В Омской области возможны природные пожары

445 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2222 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

2245 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1283 просмотров, комментировать 15

В конце пути

430 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

375 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Правила управления личным капиталом

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО
Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

// МТС
Продукты ВТБ Страхование жизни теперь доступны в офисах ОТП Банка

Продукты ВТБ Страхование жизни теперь доступны в офисах ОТП Банка

// Банк ВТБ (ПАО)

Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ

// Банк ВТБ (ПАО)

ВТБ расширяет возможности торгового финансирования с Китаем

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Половинко Владимир Семенович
Половинко Владимир Семенович

// Власти Омской области будут сотрудничать с депутатами в сфере образования и молодежной политики

Все упоминания (19)

Кручинский Павел Николаевич
Кручинский Павел Николаевич

// «Солнечный круг» осветил центр Омска

Все упоминания (182)

Дрокин Владимир Викторович
Дрокин Владимир Викторович

// Дайджест материалов

Все упоминания (21)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Зеленый остров
Зеленый остров

// Волонтеры «ДоброСпас-Омск» отметят Международный день пропавших детей

Все упоминания (221)

Управление МВД России по Омской области
Управление МВД России по Омской области

// Судимый более 10 раз омич в открытую украл у пенсионерки кошелек

Все упоминания (37)

Сибирь
Сибирь

// Самолеты в Омск стали летать с перебоями

Все упоминания (8)

МРСК Сибири, ОАО
МРСК Сибири, ОАО

// Глава Омской области познакомился с новым руководителем «МРСК Сибири»

Все упоминания (206)

Популярно
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

3589 просмотров, комментировать
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

2718 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

2052 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик