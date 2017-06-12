Предварительный прогноз погоды: в Омск приходит жара. Температура воздуха на день +23…+32 градуса. К концу недели возможен дождь, гроза.

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Сегодня, 12 июня, в Омске ожидается ветреная солнечная погода без осадков. К вечеру воздух прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы. Световой день растет, заход солнца в 21:45 час.

Во вторник, 13 июня, синоптики прогнозируют облачную и даже пасмурную погоду без осадков. Утром столбик термометра поднимется до +14 градусов, днем до +23. Ветер южный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах номы, но к вечеру будет падать.

В среду, 14 июня, ожидается некоторое повышение температуры. Утром +15, днем до +27 градусов тепла. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Ветер очень слабый. Атмосферное давление в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 15 июня, утром ожидается дождь, гроза. Температура +18 градусов. Тучи рассеются после обеда. Столбик термометра к вечеру поднимется до +31 градуса. Ветер переменный порывистый, атмосферное давление в пределах нормы и к вечеру будет падать.

В пятницу, 16 июня, утром возможна дымка и небольшой дождь. Температура +20 градусов. В течение дня солнечно, а воздух прогреется до +32. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы, но после обеда будет падать.

По данным открытых интернет-источников, на выходные особых изменений в погоде не ожидается. В субботу днем местами возможен небольшой дождь, но в основном солнечно. Столбик термометра поднимется до +32 градусов.

Напоминаем, прогноз предварительный, погода может меняться.

Омскпресс желает всем хорошей недели!