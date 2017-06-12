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Омские автобусы скоро переведут на природный газ
Этому предшествовало строительство современной газозаправочной станции сети «Газпром» в поселке Лузино. На ней находится 6 заправочных постов, производительностью 6,71 млн кубометров природного газа в год. За сутки станция пропускает 250 автомобилей.
Газовое оборудование, установленное на автобусы, окупится за 3-6 месяцев эксплуатации. К 2020 году компания « Газпром» газомоторное топливо» планирует возможность строительства не менее 6 таких станций.
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