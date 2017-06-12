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9 июня Омск пережил сильнейшие ливни, были затоплены некоторые улицы и дороги, несколько магазинов тоже были подтоплены.

Многие омичи в ливень потеряли номера от своих авто

Автовладельцы, вынужденные передвигаться по городу в непогоду, массово теряли номерные знаки со своих машин, которые бурными потоками водная стихия уносила в неизвестном направлении.

После уменьшения осадков и схода основных потоков воды, сердобольные жители в грязевых наметах собирали десятки номеров и, разыскав владельцев, передавали свои трофеи. В социальных сетях появились объявления как про найденные знаки, так и сообщения с просьбами вернуть утерянные госномера.