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Многие омичи в ливень потеряли номера от своих авто
Автовладельцы, вынужденные передвигаться по городу в непогоду, массово теряли номерные знаки со своих машин, которые бурными потоками водная стихия уносила в неизвестном направлении.
После уменьшения осадков и схода основных потоков воды, сердобольные жители в грязевых наметах собирали десятки номеров и, разыскав владельцев, передавали свои трофеи. В социальных сетях появились объявления как про найденные знаки, так и сообщения с просьбами вернуть утерянные госномера.
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