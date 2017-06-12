Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
12
июня
пн
Вечер +17
Ночь +14
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD 56.85 57.30
EUR 63.60 64.15
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

НовостиПроисшествия в Омске

Четверо омичей пострадали в перестрелке

Четверо омичей пострадали в перестрелке
Источник картинки
9 июня около 23.00 в микрорайоне Нефтяники у ДК «Химик» по информации очевидцев, прогремело 16 выстрелов.
11.06.2017 05:18
Поделиться:

Трое мужчин в иномарке открыли стрельбу по своим противникам и, ранив 4 человек, скрылись с места преступления на неустановленном автомобиле. Пострадавших от нападения увезли в реанимацию. Вызванный наряд полиции прибыл через 20 минут после случившегося позже подъехало еще несколько полицейских машин. Ночью поблизости местные жители видели две машины криминалистической лаборатории.


Омское УМВД пока никак не комментирует и не дает никакой информации по этому происшествию.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 867
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: перестрелка, пострадавшие, ранение
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«Аптека на Бетховена 24». Чудеса! Низкие цены
Аптека на Бетховена 24
Бетховена, 24
ООО «Аптека от склада-Омск». Пермь. ОГРН 1145958066143. Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Супердискаунтер «Аптека от склада». Экономьте с нашей аптекой!
Аптека от склада, дискаунтер
Мира проспект, 36
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
«Аптека на Архитекторов, 7». Чудеса! Низкие цены
Аптека на Архитекторов, 7/1
Архитекторов бульвар, 7/1
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. ООО «Аптека от склада-Омск». Пермь. ОГРН 1145958066143.
«Аптека на Лобкова, 4». Выбери низкие цены!
Аптека на Лобкова 4, социальная аптека
Лобкова, 4
ООО «Аптека от склада-Омск». Пермь. ОГРН 1145958066143.
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

Новости рубрики

В Омской области 19-летний парень угнал два автомобиля

В Омской области 19-летний парень угнал два автомобиля

491 просмотров, комментировать
Двух омских патологоанатомов подозревают во взяточничестве

Двух омских патологоанатомов подозревают во взяточничестве

506 просмотров, комментировать
За три дня в Омской области утонуло 4 человека

За три дня в Омской области утонуло 4 человека

794 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Знакомство с автором: Татьяна Синяк

...женщина развернула лист и увидела рисунок: желтая планета, на которой растут одуванчики и резвятся мальчики и девочки с раскосыми глазами и пухлыми личиками. И надпись сверху: «падарок инапланитянину».

374 просмотров
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2222 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1283 просмотров, комментировать 15

В конце пути

430 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

375 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Правила управления личным капиталом

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО
Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

// МТС
Продукты ВТБ Страхование жизни теперь доступны в офисах ОТП Банка

Продукты ВТБ Страхование жизни теперь доступны в офисах ОТП Банка

// Банк ВТБ (ПАО)

Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ

// Банк ВТБ (ПАО)

ВТБ расширяет возможности торгового финансирования с Китаем

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Половинко Владимир Семенович
Половинко Владимир Семенович

// Власти Омской области будут сотрудничать с депутатами в сфере образования и молодежной политики

Все упоминания (19)

Кручинский Павел Николаевич
Кручинский Павел Николаевич

// «Солнечный круг» осветил центр Омска

Все упоминания (182)

Дрокин Владимир Викторович
Дрокин Владимир Викторович

// Дайджест материалов

Все упоминания (21)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Зеленый остров
Зеленый остров

// Волонтеры «ДоброСпас-Омск» отметят Международный день пропавших детей

Все упоминания (221)

Управление МВД России по Омской области
Управление МВД России по Омской области

// Судимый более 10 раз омич в открытую украл у пенсионерки кошелек

Все упоминания (37)

Сибирь
Сибирь

// Самолеты в Омск стали летать с перебоями

Все упоминания (8)

МРСК Сибири, ОАО
МРСК Сибири, ОАО

// Глава Омской области познакомился с новым руководителем «МРСК Сибири»

Все упоминания (206)

Популярно
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

3589 просмотров, комментировать
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

2718 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

2052 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик