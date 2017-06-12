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Четверо омичей пострадали в перестрелке
Трое мужчин в иномарке открыли стрельбу по своим противникам и, ранив 4 человек, скрылись с места преступления на неустановленном автомобиле. Пострадавших от нападения увезли в реанимацию. Вызванный наряд полиции прибыл через 20 минут после случившегося позже подъехало еще несколько полицейских машин. Ночью поблизости местные жители видели две машины криминалистической лаборатории.
Омское УМВД пока никак не комментирует и не дает никакой информации по этому происшествию.
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