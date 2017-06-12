Июньский смерч в Омске

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Невероятной силы смерч или атмосферный вихрь высотой в несколько десятков метров не на шутку напугал омичей. По воле случая сам смерч прошел всего в десятках метров от населенного пункта не принеся крупных разрушений.

Непогода в виде ливней со шквалистым ветром во второй половине дня нарушила привычный уклад областного центра: повалила деревья, создав аварийную ситуацию на дорогах, вышедшие из берегов реки подтопили близлежащие села. Подобного разгула стихии в регионе не наблюдалось давно. Местные жители засняли рождение смерча на видео и фото аппаратуру.