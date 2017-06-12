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95-летняя омичка лишилась денежных сбережений из-за лже-соцработниц
Накануне 95-летняя омичка, проживающая в Октябрьском округе, заявила в полицию о том, что мошенницы похитили у нее крупную сумму денег.
Как оказалось, бабушка открыла дверь двум женщинам, которые представились соцработниками. Незнакомки сообщили пенсионерке, что они якобы доставляют пожилым гражданам выплаты.
По просьбе злоумышленниц потерпевшая принесла свои документы и сверток с деньгами. Обманным путем незнакомки похитили 49 000 рублей. На пустой лист, в который были завернуты все сбережения, пенсионерка обратила внимание спустя час после ухода женщин и набрала 02,
- сообщили в областной полиции.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленник уже ищут правоохранительные органы. Омичам полицейские рекомендуют быть внимательнее, а также советуют провести профилактическую беседу с пожилыми родственниками.
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