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В Омске обнаружили фальшивые 10-рублевые монеты
В прошлом месяце с заявлением об обнаружении фальшивых монет в полицию обратился представитель Главного управления Центробанка РФ в Омске. Так, 28 марта во время проверки денежных средств обнаружили поддельную 10-рублевую монету.
Как сообщает «Вечерний Омск», еще одну монету обнаружили, а также фальшивую купюру номиналом в 5000 рублей обнаружили 30 марта.
Накануне по данному факту возбуждено уголовное дело.
Фальшивыми купюрами сейчас мало кого удивишь, а вот появление монет вызывает интерес. Все дело в том, их изготовление выходит дороже номинал и выгода фальшивомонетчиков непонятна.
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