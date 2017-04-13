В Омске обнаружили фальшивые 10-рублевые монеты

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В прошлом месяце с заявлением об обнаружении фальшивых монет в полицию обратился представитель Главного управления Центробанка РФ в Омске. Так, 28 марта во время проверки денежных средств обнаружили поддельную 10-рублевую монету.

Как сообщает «Вечерний Омск», еще одну монету обнаружили, а также фальшивую купюру номиналом в 5000 рублей обнаружили 30 марта.

Накануне по данному факту возбуждено уголовное дело.

Фальшивыми купюрами сейчас мало кого удивишь, а вот появление монет вызывает интерес. Все дело в том, их изготовление выходит дороже номинал и выгода фальшивомонетчиков непонятна.