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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске обнаружили фальшивые 10-рублевые монеты

В Омске обнаружили фальшивые 10-рублевые монеты
Подделка монет - не самое выгодное дело. По данному факту возбуждено уголовное дело.  
13.04.2017 14:44
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В прошлом месяце с заявлением об обнаружении фальшивых монет в полицию обратился представитель Главного управления Центробанка РФ в Омске. Так, 28 марта во время проверки денежных средств обнаружили поддельную 10-рублевую монету.

Как сообщает «Вечерний Омск», еще одну монету обнаружили, а также фальшивую купюру номиналом в  5000 рублей обнаружили 30 марта. 

Накануне по данному факту возбуждено уголовное дело. 

Фальшивыми купюрами сейчас мало кого удивишь, а вот появление монет вызывает интерес. Все дело в том, их изготовление выходит дороже  номинал и выгода фальшивомонетчиков непонятна.

Автор: Алина Савельева
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