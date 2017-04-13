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Система-112 появится в Омской области
В скором времени в Омской области начнет функционировать система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Как рассказали в областном Правительстве, данная система позволит существенно сократить время приема и обмена информацией в случае возникновения ЧС и уменьшить время реагирования экстренных оперативных служб.
Телекоммуникационную подсистему Системы-112 проектирует федеральное Минкомсвязи. В Омской области к системе будут подключены все местные операторы связи, что позволит пострадавшим сообщить о чрезвычайной ситуации по всем доступным каналам связи, в том числе и по Интернету.
В основу проектирования «ляжет» схема организации связи АПК «Безопасный город». Планируется, что проектирование телекоммуникационной подсистемы Системы-112 займет порядка 4 месяцев.
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