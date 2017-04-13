Из-за выбросов на омских предприятиях проходят внеплановые проверки

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В связи с жалобами омичей на появившийся в ночное время 12 апреля неприятный запах специалисты Управлением Росприроднадзора по Омской области проводят внеплановые проверки по определению качества атмосферного воздуха.

Как ранее писал Омскпресс, в Омске объявлен режим режим НМУ (неблагоприятные метеорологические условия), при которых предприятия обязаны провести комплекс мероприятий по усилению контроля за источниками выбросов вредных веществ.

В силу особенностей климатических условий при режиме неблагоприятных метеорологических условий может происходить накопление вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Соответствующая информация была передана на 18 предприятий города. Контроль за соблюдением предприятиями режима НМУ осуществляется специалистами Управления Росприроднадзора по Омской области и регионального министерства природных ресурсов и экологии,

- пояснил советник департамента общественной безопасности администрации Омска, Ринат Валитов.

В настоящее время специалисты федерального ведомства проводят внеплановую проверку ОАО «Омскводоканал» на возможность превышения допустимых нормативов выбросов по этил- и метилмеркаптанам. Окончание проверки намечено на 27 апреля.

В тоже время продолжается проверка на буферных прудах ОНПЗ. С помощью специализированной лаборатории проводится инструментальная проверка возможности выбросов вредных веществ.

Напомним, Министерством природных ресурсов и экологии Омской области по указанию Губернатора региона рассматривается вопрос о приобретении и установке дополнительного стационарного автоматизированного поста наблюдения в Советском административном округе, а также газоанализаторов, которые позволят улавливать более широкий перечень загрязняющих веществ на территории Омска.