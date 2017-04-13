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После возгорания стога сена огонь перекинулся на сарай в котором находились животные.

В Омской области в дыму пожара задохнулись две лошади и жеребенок

Сегодня, 13 апреля, в ночное время в рабочем поселке Большегривское Нововаршавского района загорелся стог сена. Огонь перекинулся на стоящий рядом дощатый сарай.

По информации ГУ МЧС России по Омской области, на место выехали 3 пожарных автомобиля и 5 человек личного состава.

Позднее обнаружение возгорания и сообщение в пожарную охрану привели к тому, что огнем было уничтожено 5 тонн сена и сарай на площади 21 квадратный метр. Большой трагедией стали смерти двух лошадей и жеребенка, задохнувшихся в дыму.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.