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В Омской области в дыму пожара задохнулись две лошади и жеребенок
Сегодня, 13 апреля, в ночное время в рабочем поселке Большегривское Нововаршавского района загорелся стог сена. Огонь перекинулся на стоящий рядом дощатый сарай.
По информации ГУ МЧС России по Омской области, на место выехали 3 пожарных автомобиля и 5 человек личного состава.
Позднее обнаружение возгорания и сообщение в пожарную охрану привели к тому, что огнем было уничтожено 5 тонн сена и сарай на площади 21 квадратный метр. Большой трагедией стали смерти двух лошадей и жеребенка, задохнувшихся в дыму.
Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
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