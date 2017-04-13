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НовостиПроисшествия в Омске

В Омской области в дыму пожара задохнулись две лошади и жеребенок

В Омской области в дыму пожара задохнулись две лошади и жеребенок
После возгорания стога сена огонь перекинулся на сарай в котором находились животные.
13.04.2017 13:04
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Сегодня, 13 апреля, в ночное время в рабочем поселке Большегривское Нововаршавского района загорелся стог сена. Огонь перекинулся на стоящий рядом дощатый сарай.

По информации ГУ МЧС России по Омской области, на место выехали 3 пожарных автомобиля и 5 человек личного состава. 

Позднее обнаружение возгорания и сообщение в пожарную охрану привели к тому, что огнем было уничтожено 5 тонн  сена и  сарай на площади 21 квадратный метр. Большой трагедией стали смерти двух лошадей и жеребенка, задохнувшихся в дыму.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

 

Автор: Алина Савельева
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