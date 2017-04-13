В Омске полиция разыскивает двоих братьев

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Школьники ушли из дома 12 апреля и до сих пор не вернулись.

В ночь с 12 на 13 апреля омичка заявила в полицию о розыске своих несовершеннолетних сыновей-близнецов Иванова Валерия и Иванова Виталия. Оба мальчика 2001 года рождения ушли из дома, расположенного в СНТ «Учитель», днем 12 апреля и до сих пор не вернулись.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также сотрудники уголовного розыска ищут подростков в местах массового скопления людей и у приятелей школьников, сообщает пресс-служба областного УМВД.

На вид обоим братьям 16 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие, кожа смуглая. Валерий ушел из дома в серой олимпийке с белыми лампасами на рукавах, спортивных черных штанах с белыми лампасами, обут был в черные кроссовки. При себе имеет черную сумку.

Виталий на момент ухода из дома был одет в черную олимпийку с белыми лампасами на рукавах, спортивные черные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки. Особые приметы: хромает на правую ногу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят сообщить в полицию по телефонам: 61-04-04 или 02.

Фото: УМВД России по Омской области.