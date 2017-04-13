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Последний звонок для омских школьников прозвенит 25 мая
По информации Правительства Омской области, в этом году торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в образовательных учреждениях региона 25 мая.
С 29 мая, а это будет понедельник, выпускники начнут сдавать первые ЕГЭ по информатике и географии.
Также определены и даты выпускных вечеров. Свои аттестаты выпускники девятых классов в торжественной обстановке получат 28 июня. Для одиннадцатиклассников вручение аттестатов пройдет 23 июня.
Напомним, в прошлом году последний звонок прозвенел 25 мая, а выпускные вечера состоятся 21 и 24 июня.
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