Новости → Общество в Омске В Омской области жалеют денег на исследования состояния воздуха Как выяснила областная прокуратура, ежегодно финансирование экологических мероприятих существенно сокращается.

13.04.2017 12:15

Областная Прокуратура проверила законность действий ответственных ведомств, которые занимались охраной воздуха в Омской области в период с 2014 по 2017 годы. Отметим, что уровень содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в регионе продолжает оставаться высоким. На территории региона в воздух выбрасываются свыше 200 вредных веществ, однако в рамках наблюдения за качеством атмосферы, осуществляемого в городе Омске на 10 стационарных постах (6 из которых относятся к федеральной, а 4 – к региональной сети), контролируется содержание не более 30 веществ, входящих в соответствии с федеральными требованиями в группу минимально необходимых для города-миллионника, - подчеркнули в Прокуратуре Омской области. К тому же с каждым годом из бюджета выделяют все меньше средств на проведение мониторинга, содержание, модернизацию и обеспечение функционирования региональной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха. Если в 2014 году на эти цели выделяли 1,75, то в текущем году финансирование сократилось до 1,03 миллионов рублей. На 2018-2019 годы выделение средств на мероприятия по охране атмосферного воздуха вообще не предусмотрены. По факту, выделяемых средств не хватает на проведение всех необходимых процедур по оценке состояния атмосферного воздуха, расчета фоновых концентраций вредных веществ. Вместе с тем в этом году сильно сократили объемы финансирования мониторинговых мероприятий на передвижном посту наблюдений (только 120 тысяч рублей для 140 проб в 2017 году) и деятельности регионального Минприроды в части отбора проб промышленных выбросов предприятий в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора. Все меньше денег выделяют и на лабораторные исследования - 100 тысяч рублей (33 пробы), чего явно недостаточно. Прокуратура указала облправительству на необходимость увеличения финансирования экологической деятельности на территории региона. Изложенную информацию ведомство отправило Губернатору Виктору Назарову. Напомним, вчера, 12 апреля, омичи снова начали жаловаться за едкий химический запах, который ощущался в разных концах города.

Автор: Анна Гапошина

