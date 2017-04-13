Омичи в Москве собирают посылку для благотворительной акции «Техника и добро»

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Ненужную, но еще находящуюся в рабочем состоянии технику планируется отправить в Омск нуждающимся жителям.

В Омске акция «Техника и добро» по сбору различных гаджетов для малоимущих начнется 4 мая. В категорию нуждающихся попадают инвалиды, пенсионеры и дети из многодетных семей. С помощью сайта благотворительной акции желающие граждане и целые организации смогут подарить новые или поддержанные телефоны, компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты и другие электронные устройства.

Организаторами акции являются Правительство Омской области. В частности Главное управление информационных технологий и связи, Министерство труда и социального развития, Главное управление внутренней политики. Также среди организаторов значится «Омский союз вебмастеров», сервис безвозмездного дарения «Дарудар». Кроме того, акцию поддерживает Депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Олег Смолин.

Не оставила равнодушной акция и омичей, которые сейчас живут в Москве. Омичи-москвичи уже начали собирать первую посылку с техникой в Омск, которая отправится 20 апреля. Под девизом «Бывших омичей не бывает» участие в акции уже принял Илья Швецов. Он передал новый телефон омичу, который не имеет возможности его приобрести. Также благотворительное мероприятие поддержал Виктор Иссерс.

Я омич, но живу в Москве. С удовольствием передаю через акцию «Техника и добро» телефон, планшет и электронную книгу омичам, которые не имеют возможности их приобрести,

- сообщил Виктор Иссерс на своей странице в Facebook.

Стоит добавить, что в Москве передать технику можно совершенно бесплатно с помощью курьера онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com, который является партнером акции. После того, как гаджеты будут подарены их новым владельцам, благотворителю на почту придет фотография и слова благодарности от нового хозяина.

Подробнее о благотворительной акции «Техника и добро», а также о вызове курьера по Москве можно узнать на сайте мероприятия и группе в «ВКонтакте».