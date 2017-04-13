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В Черлаке на автовокзале задержан мужчина с пакетом наркотиков
Накануне в здании автовокзала, расположенного в рабочем поселке Черлак, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области задержали подозрительного мужчину. При личном досмотре у него нашли пакет с неизвестным веществом серого цвета.
Как показала экспертиза, содержимое пакета оказалось синтетическим наркотиком «спайс». Вес вещества составил почти 0,4 грамма.
Как сообщили в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ России по омскому региону, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.
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