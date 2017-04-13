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Виктор Жарков подал иск в суд за незаконный отказ в регистрации его как кандидата в мэры Омска

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в мэры Омска 10 апреля отказала Виктору Жаркову в дальнейшем участии, сославшись на то, что он не представил справки о состоянии здоровья и о наличии либо отсутствии судимости. Из-за отказа в регистрации экс-депутат Заксобрания подал в областной суд исковое заявление.

Пресс-служба облсуда сообщила «Новому Омску» о том, что Виктор Жарков в своем иске требует признать незаконным решение комиссии об отказе в регистрации. Кроме того, во второй части заявления истец просит обжаловать само решение Горсовета о новом порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Омска. Свое требование коммунист строит на нарушении Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав».

Стоит добавить, что в иске имеются недостатки, поэтому заявление находится в доработке. В любом случае суд будет рассматривать только вторую часть иска, так как отказ в регистрации кандидатом рассматривается судом по месту нахождения отказавшего органа.