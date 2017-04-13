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Центр для обращения с отходами построят в Омской области почти за 12 миллионов рублей

Электронный аукцион на право проведения проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство межмуниципального центра обращения с отходами» прошел 7 апреля. Победителями аукциона стало ООО «Национальный земельный фонд». Как отмечается, омская компания уже имеет опыт проектирования полигонов ТБО (твердых бытовых отходов) в других регионах.

Мусорный полигон планируется построить в Таврическом районе на территории Ленинского сельского поселения. Объект предназначен для обращения с твердыми коммунальными отходами. С его помощью будет выполняться сбор, обработка (сортировка, разборка, очистка), накопление, утилизация, обезвреживание, размещение (хранение и захоронение) мусора.

Основанием для выполнения проектных работ является Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013г. № 255-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области». Заказчик работ - казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик»,

- сообщает пресс-служба «Национального земельного фонда».

Подготовка проектирования Центра осуществляется за счет средств из бюджета Омской области. Изначально в контракте значилась сумма в 11 795 447, 62 рублей. В ходе аукциона она уменьшилась. Компания «Национальный земельный фонд» предложили выполнить ряд проектно-изыскательских работ, включая инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, разработку проектной документации и сопровождение получения положительного заключения экологической экспертизы на 59 447,07 рублей дешевле.

По контракту все работы должны быть выполнены до 22 декабря 2017 года.