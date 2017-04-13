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В центре Омска сбили подростка на велосипеде
В минувшую среду, 12 апреля, около 17:20 часов в полицию сообщили о дорожно-транспортном происшествии в центре Омска.
По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Хендай», при движении по улице Ленина в направлении Ленинградской площади, сбил велосипедиста у дома №45. Велосипедист двигался во встречном направлении, выполняя поворот налево на улицу Разина.
Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате происшествия 15-летнего подростка после осмотра медиками отпустили.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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