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На 1 апреля 2017 года в Омской области зарегистрировано более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных

Омский Центр по профилактике и борьбе со СПИД

и инфекционными заболеваниями опубликовал данные об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции

в регионе на 1 апреля текущего года.

Так, на начало месяца в Омской области зарегистрировано почти 15,4 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. При этом за 3 месяца 2017 года зарегистрировано 473 случая, показатель заболеваемости составляет 23,9.

На территории муниципального центра наибольший показатель заболеваемости за последние 3 месяца отмечается в Центральном округе – 76 случаев. Среди сельских районов больше всего случаев заражения ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в Нижнеомском районе – 7 случаев.

По результатам эпидемиологических расследований за 2016г. путь передачи при внутривенном употреблении наркотических препаратов составил 49,5%. Увеличивается количество случаев заражения ВИЧ половым путем: в 2015г.-43,4%.в 2016г.-50%,

- сообщают специалисты.

Также отмечается, что из 15 тысяч 388 человек ВИЧ – инфицированных более 16% были выявлены в местах лишения свободы.