Сообщения об открытых колодцах в Омске принимают круглосуточно

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Во время активного таяния снега омичи чаще обнаруживают открытые люки.

Более 30 информационных сообщений об открытых люках колодцев поступило в Единую дежурную-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности администрации Омска с начала 2017 года.

Заведующий оперативным отделом Единой дежурно-диспетчерской службы Омска Дмитрий Кубатов подчеркнул, что в период активного таяния снега количество сообщений об открытых люках стало больше.

Наибольшее количество обращений об открытых люках, полном отсутствии крышек колодцев поступило из Центрального округа - порядка 16, Советского округа - 6, Кировского - 4, из Ленинского и Октябрьского административных округов - по два соответственно. Поступившие обращения мы незамедлительно передаем в ресурсоснабжающие организации, а если открытый колодец расположен вблизи жилого дома, то информация передается в управляющую компанию,

- отметил Дмитрий Кубатов.

Как сообщает пресс-служба омской мэрии, бывают такие ситуации, в которых трудно определить владельца открытого канализационного колодца. Тогда специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы направляют информацию в отделы контроля, которые действуют во всех округах города.

Сообщить об открытом колодце омичи могут круглосуточно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 78-78-78.