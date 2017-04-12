Тепловая компания задолжала Газпрому за газ 240 миллионов рублей

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С 4 мая от «Тепловой компании» требуют самоограничение подачи газа до уровня потребления необходимого только для обеспечения топливом добросовестных пользователей.

Как информирует ООО «Газпром межрегионгаз Омск», по данным на 1 апреля 2017 года задолженность «Тепловой компании» составила 240,5 миллионов рублей. За год долг вырос почти в 2,5 раза. На первое апреля 2016 года долг равнялся 98 миллионам рублей.

«Тепловая компания» все еще продолжает потреблять газ, но задолженность прошлых периодов погашает лишь частично.

В январе на счёт поставщика газа поступило лишь 14 миллионов рублей, а в феврале платежи от «Тепловой компании» вообще не поступали.В марте «Тепловая компания» закрыла долг накопленный с апреля по ноябрь 2016 года газ в размере 210,5 миллионов рублей.

Вопрос о полном погашении задолженности решается в судебном порядке.

При отсутствии погашения долгов с 4 мая от «Тепловой компании» требуют самоограничение подачи газа до уровня потребления необходимого только для обеспечения топливом добросовестных пользователей неплательщика (постановление Правительства РФ от 25.11.2016 №1245). При неисполнении требований о самоограничении предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 9.22 КоАП РФ.