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НовостиОбщество в Омске

Тепловая компания задолжала Газпрому за газ 240 миллионов рублей

Тепловая компания задолжала Газпрому за газ 240 миллионов рублей
С 4 мая от «Тепловой компании» требуют самоограничение подачи газа до уровня потребления необходимого только для обеспечения топливом добросовестных пользователей.
12.04.2017 17:49
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Как информирует ООО «Газпром межрегионгаз Омск», по данным на 1 апреля 2017 года задолженность «Тепловой компании»  составила 240,5 миллионов рублей. За год долг вырос почти в 2,5 раза. На первое апреля 2016 года долг равнялся 98 миллионам рублей.

 «Тепловая компания» все еще продолжает потреблять газ, но задолженность прошлых периодов погашает лишь частично.

В январе на счёт поставщика газа поступило лишь 14 миллионов рублей, а в феврале платежи от «Тепловой компании» вообще не поступали.В марте «Тепловая компания» закрыла долг накопленный с апреля по ноябрь 2016 года газ в размере 210,5 миллионов рублей.

Вопрос о полном погашении задолженности решается в судебном порядке.

При отсутствии погашения долгов с 4 мая от «Тепловой компании» требуют самоограничение подачи газа до уровня потребления необходимого только для обеспечения топливом добросовестных пользователей неплательщика (постановление Правительства РФ от 25.11.2016 №1245). При неисполнении требований о самоограничении предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 9.22 КоАП РФ.

Автор: Алина Савельева
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