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НовостиОбщество в Омске

Обрабатывать территорию около многоэтажек от клещей должны ТСЖ

Обрабатывать территорию около многоэтажек от клещей должны ТСЖ
Решение об этом принимают все собственники жилья на общедомовом собрании.
12.04.2017 16:45
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В Омске начались работы по акарицидной обработке территорий общего пользования. Парки, скверы, пешеходные бульвары, улицы с прилегающими газонными территориями обрабатывают от клещей. 

В департаменте городского хозяйства администрации Омска пояснили, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ на придомовых территориях многоквартирных домов акарицидная обработка осуществляется организациями, обслуживающие эти дома.

В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса РФ органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором он расположен, с элементами озеленения и благоустройства; иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке, объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности,

-  пояснил заместитель директора профильного департамента Дмитрий Зярко. 

Таким образом, по словам Зярко, каждый из собственников помещений имеет свою долю в этом имуществе  и решение об обработке придомовой территории от клещей относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, согласно статей 44, 46 ЖК РФ.

Автор: Алина Савельева
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