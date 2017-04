Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.0; trendictionbot0.5.0; trendiction search; http://www.trendiction.de/bot; please let us know of any problems; web at trendiction.com) Gecko/20071127 Firefox/3.0.0.11

Новости → Общество в Омске Обрабатывать территорию около многоэтажек от клещей должны ТСЖ Решение об этом принимают все собственники жилья на общедомовом собрании.

В Омске начались работы по акарицидной обработке территорий общего пользования. Парки, скверы, пешеходные бульвары, улицы с прилегающими газонными территориями обрабатывают от клещей. В департаменте городского хозяйства администрации Омска пояснили, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ на придомовых территориях многоквартирных домов акарицидная обработка осуществляется организациями, обслуживающие эти дома. В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса РФ органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором он расположен, с элементами озеленения и благоустройства; иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке, объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, - пояснил заместитель директора профильного департамента Дмитрий Зярко. Таким образом, по словам Зярко, каждый из собственников помещений имеет свою долю в этом имуществе и решение об обработке придомовой территории от клещей относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, согласно статей 44, 46 ЖК РФ.

