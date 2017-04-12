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Обрабатывать территорию около многоэтажек от клещей должны ТСЖ
В Омске начались работы по акарицидной обработке территорий общего пользования. Парки, скверы, пешеходные бульвары, улицы с прилегающими газонными территориями обрабатывают от клещей.
В департаменте городского хозяйства администрации Омска пояснили, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ на придомовых территориях многоквартирных домов акарицидная обработка осуществляется организациями, обслуживающие эти дома.
В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса РФ органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором он расположен, с элементами озеленения и благоустройства; иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке, объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности,
- пояснил заместитель директора профильного департамента Дмитрий Зярко.
Таким образом, по словам Зярко, каждый из собственников помещений имеет свою долю в этом имуществе и решение об обработке придомовой территории от клещей относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, согласно статей 44, 46 ЖК РФ.
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