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Омич украл у пенсионера металлический гараж
Накануне в полицию с заявлением о краже металлического гаража обратился 60-летний житель Омска. Он рассказал правоохранителям, что по улице Крупской ранее был установлен принадлежащий ему гараж, однако в начале апреля сооружения на месте хозяин не обнаружил. Ущерб мужчина оценил в 80 тысяч рублей.
Оперативники разыскали компанию, которая занималась перевозкой гаража. Благодаря информации, полученной в ходе опросов, стражи порядка смогли установить личность мужчины, который в тот день вызывал эвакуатор для транспортировки гаражного бокса.
31-летнего подозреваемого задержали во вторник, 11 апреля неподалеку от места жительства в Ленинском округе Омска. Стражи порядка доставили его в полицию.
Как выяснили полицейские, злоумышленник спланировал преступление заранее, обратив внимание на старый гараж, составил фиктивный договор купли-продажи на свое имя и сменил замки на входной двери, чтобы отвести от себя подозрения. А после вывез гаражный бокс в пункт приема металлолома в Кировской округе и сдал за 20 000 рублей. Находившиеся в гараже строительные материал, мебель и личные вещи похититель выбросил,
- рассказали в областном УМВД.
Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
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