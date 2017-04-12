Омич украл у пенсионера металлический гараж

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Накануне в полицию с заявлением о краже металлического гаража обратился 60-летний житель Омска. Он рассказал правоохранителям, что по улице Крупской ранее был установлен принадлежащий ему гараж, однако в начале апреля сооружения на месте хозяин не обнаружил. Ущерб мужчина оценил в 80 тысяч рублей.

Оперативники разыскали компанию, которая занималась перевозкой гаража. Благодаря информации, полученной в ходе опросов, стражи порядка смогли установить личность мужчины, который в тот день вызывал эвакуатор для транспортировки гаражного бокса.

31-летнего подозреваемого задержали во вторник, 11 апреля неподалеку от места жительства в Ленинском округе Омска. Стражи порядка доставили его в полицию.

Как выяснили полицейские, злоумышленник спланировал преступление заранее, обратив внимание на старый гараж, составил фиктивный договор купли-продажи на свое имя и сменил замки на входной двери, чтобы отвести от себя подозрения. А после вывез гаражный бокс в пункт приема металлолома в Кировской округе и сдал за 20 000 рублей. Находившиеся в гараже строительные материал, мебель и личные вещи похититель выбросил,

- рассказали в областном УМВД.

Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.