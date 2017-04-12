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НовостиОбщество в Омске

В Омске из-за неприятного запаха введен режим НМУ

В Омске из-за неприятного запаха введен режим НМУ
При неблагоприятных метеорологических условиях предприятия обязаны провести комплекс мероприятий по снижению выбросов.
12.04.2017 15:43
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Губернатора Омской области Виктор Назарова поручил региональному Министерству природных ресурсов и экологии приобрести и установить дополнительные стационарные автоматизированные посты наблюдения в Советском административном округе. Кроме того, в арсенале Минприроды должны появиться газоанализаторы, позволяющие улавливать весь спектр загрязняющих веществ, с учетом новых вводимых производств, на территории города.

Напомним, от жителей Омска снова начали поступать жалобы на неприятный запах начиная с вечера 11 апреля. В связи с чем, объявлен режим НМУ (неблагоприятные метеорологические условия), при которых предприятия обязаны провести комплекс мероприятий по снижению выбросов. Также в период НМУ запрещаются растопки, погрузочно-разгрузочные и иные работы.

Контроль за соблюдением режима НМУ в настоящее время осуществляется Росприроднадзором в отношении предприятий федерального государственного экологического надзора, Министерством природных ресурсов и экологии Омской области в отношении предприятий регионального государственного экологического надзора,

- пояснили в ведомстве.

Специалисты Минприроды начали административное расследование по предприятиям, относящимся к региональному надзору. Вместе с тем в Минприроды России направлено обращение о дооснащении ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» необходимым для оперативного выявления загрязняющих веществ оборудованием.

Автор: Алина Савельева
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