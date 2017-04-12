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В Омске подростки украли у 29-летнего собутыльника телефон и деньги
Накануне 29-летний житель Центрального округа Омска заявили в полицию о хищении мобильного телефона, денег и банковской карты. Ущерб потерпевший оценил в 8 тысяч рублей.
Как оказалось, ночью на улице 27-й Северной заявитель познакомился с подростками и решил с ними выпить. Через некоторое время компания переместилась на улицу Завертяева к другу одного из подростков. Там школьники и похитили у пьяного мужчины телефон, карту и деньги.
Фигурантами оказались несовершеннолетние 2001-2002 годов рождения. Стражи порядка задержали их по месту учебы. В совершении преступления подростки признались и рассказали, что, когда заявитель снимал деньги с карты в банкомате, они запомнили его пин-код. Похитив банковскую карту, злоумышленники сняли с нее все средства.
На троих участников «истории» составили протоколы за распитие спиртных напитков на улице. Все подростки поставлены на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних, сообщили в областном УМВД.
Акт составили и на потерпевшего - за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков.
На школьников также завели уголовное дело за грабеж. Им грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
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