Открытие дачного сезона в Омской области под вопросом из-за плохих дорог

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Специальная комиссия обследует дороги, по которым до садоводческих товариществ будет ходить общественный транспорт.

В связи с грядущим открытием дачного сезона специальная комиссия обследует дороги, по которым до садоводческих товариществ будет ходить общественный транспорт.

Как выяснили специалисты, многие дороги не отвечают требованиям безопасности. Так, нарушения были обнаружены на автодорогах, расположенных по маршрутам №358 «Омск – Русская Поляна» до СНТ «Зеленый берег», №122,160,165 подъезд к СНТ «33 км Русско-Полянского тракта», а также №168 «Омск – Русская Поляна» – Харламово».

Собственники обязаны устранить нарушения в ближайшее время, иначе открытие дачного сезона может не состояться.

Как отметили в областном Минпроме, в текущем году количество транспорта останется таким же, как и в 2016 году. Неизменной останется и стоимость проезда.

Как ранее писал Омскпресс, открытие дачного сезона назначено на 29 апреля.