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НовостиКультура в Омске

Кинофестиваль «Движение» в Омске начнут с просмотра «Отличницы»

Кинофестиваль «Движение» в Омске начнут с просмотра «Отличницы»
Сокращенную версию телевизионного проекта Оксаны Карас покажут на открытии Пятого Национального кинофестиваля дебютов.
12.04.2017 17:15
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Как уже сообщал Омскпресс, с 25 по 29 апреля 2017 года в Омске состоится масштабное мероприятие - Пятый Национальный кинофестиваль дебютов «Движение».

Работы режиссеров будут представлены в конкурсной программе в трех секциях: программы полнометражных фильмов «Движение. Вперед», программы короткометражных фильмов «Движение. Начало» и программы неигрового кино «Движение. Жизнь».

В основном конкурсе примут участие семь работ. Одна из них, которую покажут на открытии фестиваля, называется «Отличница». В картине режиссера Оксаны Карас исполнили роли такие актеры, как: Яна Гладких, Никита Ефремов, Александр Яценко, Юлия Ауг, Владимир Мишуков, Таисия Вилкова. Организаторы сообщают, что «Отличница» снималась как восьмисерийный телевизионный проект, а специально для фестиваля «Движение» была создана сокращенная версия.

Другие участники конкурсной программы полнометражных фильмов: экранизация знаменитой пьесы Анны Яблонской «Язычники» – полнометражный дебют театрального режиссера Леры Сурковой (продюсеры Владимир и Александр Котт); киноверсия театральной постановки по пьесе Василия Сигарева «Гупешка» режиссера Влада Фурмана («Таинственная страсть»); военный детектив производства студии «Ленфильм» «Три дня до весны» Александра Касаткина; психологическая драма «Нашла коса на камень» Ани Крайс; экзистенциальное роуд-муви «Амун» Анара Аббасова; якутская драма «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова.

Неигровые фильмы в конкурсной программе «Движение. Жизнь» представят 9 документалистов: Александр  Слободяник - «В ожидании чуда», студентка Московской школы кино Анна Кузнецова - «Достояние республики», студентка той же школы Элен Нелидова - «Чемодан без ручки», студент ВГИКа Максим Лукьянец - «Лайв», Евгений Григорьев - «Про рок», Валентина Елина - «Курс Достоевского», Виталий Дубинин - «Одно желание», Валентин Ткач - «Интимные тайны животных» и Юлия Зиновьева - «Наказание».

В программу короткого метра «Движение. Начало» вошло 10 картин: «Sasha», «Коляся», «Маленький поезд», «Ёф», «Каникулы», «Море спокойствия», «Первая любовь», «Рай», «Тум-балалайка» и «Чистый взгляд».

В каждом из направлений жюри возглавляет компетентный режиссер. Так, в конкурсе полного метра главным является Алексей Попогребский, в коротком - Сабина Еремеева, в документальном кино - Алексей Федорченко.

Стоит добавить, что более подробную информацию о фестивале и конкурсных программах можно найти на сайте фестиваля «Движение».

Автор: Мария Ильченко
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