В Шербакульском районе топит дорогу

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В ходе обследования дороги в Шербакульском районе Омской области сотрудники ГИБДД обнаружили большое скопление талых вод в районе участка в районе 86-го километра. Вода начала переливаться на проезжую часть.

Сейчас с целью обеспечения безопасности движения на автодороге «Бакбасар-Азово-Шербукуль-Полтавка» установлены предупреждающие знаки и сигнальные столбики, которые обозначают границы проезжей части, сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области.

Напомним, накануне в Омске талыми водами начало топить Красноярский тракт.