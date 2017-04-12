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В Шербакульском районе топит дорогу
В ходе обследования дороги в Шербакульском районе Омской области сотрудники ГИБДД обнаружили большое скопление талых вод в районе участка в районе 86-го километра. Вода начала переливаться на проезжую часть.
Сейчас с целью обеспечения безопасности движения на автодороге «Бакбасар-Азово-Шербукуль-Полтавка» установлены предупреждающие знаки и сигнальные столбики, которые обозначают границы проезжей части, сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области.
Напомним, накануне в Омске талыми водами начало топить Красноярский тракт.
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